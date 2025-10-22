Prove di formazione, Comuzzo pronto a tornare: si scalda anche Piccoli

Dopo l'allenamento di rifinitura al Viola Park in programma oggi alle 11:00 la Fiorentina nel pomeriggio partirà alla volta di Vienna per giocare all'Allianz Stadion contro il Rapid. Difficilmente Pioli nel corso della conferenza stampa in programma alle 18:30 si lascerà sfuggire dettagli importanti sulle scelte di formazione ma la sensazione è che il tecnico parmense potrebbe optare per un ampio turnover. Possibile, anzi probabile, che sulle corsie esterne scendano in campo dal primo minuto Fortini e Parisi per far riposare due sempre presenti come Dodo e Gosens. In difesa poi dovrebbe rientrare Comuzzo come braccetto destro al posto di Pongracic mentre in mediana Pioli potrebbe riproporre titolare, dopo l'ottima prestazione contro il Sigma Olomouc, Ndour.

Infine in attacco, come riportato da La Nazione, Piccoli si candida per sostituire Kean. Il centravanti classe 2000 potrebbe essere preservato per ritrovare la migliore condizione in vista di Bologna. La sfida di domenica pomeriggio è troppo importante, l'obiettivo di domani sarà duplice: vincere e riuscire a ricaricare le batterie di chi fino ad adesso ha giocato di più. Intanto non certo banale il numero dei tifosi che seguiranno la squadra in Austria, saranno 1200 i sostenitori viola nel settore ospiti dell'Allianz Stadion.