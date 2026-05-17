Rush finale, Gazzetta: "Prima del 2026-'27 cambieranno tante cose"

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La Gazzetta dello Sport scrive che sapere che mancano 180 minuti alla fine della stagione sa un po’ di liberazione per una Fiorentina ritrovatasi quest’anno nella lotta per non retrocedere. Prima dell’inizio del 2026-2027 tante cose cambieranno - si legge - , ma per Paolo Vanoli e i suoi ragazzi c’è ancora la possibilità di regalare una gioia ai suoi tifosi: la Juventus non sarà mai un’avversaria come le altre, e batterla a Torino ha sempre un sapore particolare. L’ultima volta è accaduto cinque anni e mezzo fa: un 3-0 griffato Vlahovic, Caceres e Alex Sandro in autogol.

L'annata è stata disastrata però la Viola è riuscita comunque a rosicchiare punti alle big. Juventus compresa (1-1 all'andata). Oggi ci riproverà, senza Moise Kean ma con la voglia di dimostrare che non è ancora tempo di vacanze.