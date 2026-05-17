FirenzeViola Per l'orgoglio e per la gente: la Fiorentina tenta lo sgarbo alla Juve. Torna Piccoli dal 1'

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Più che per il risultato, è per l’onore e l’orgoglio. Sono questi gli stimoli che si porta dietro la Fiorentina a Torino, con la voglia di giocare il più classico degli scherzetti di fine stagione all'acerrima rivale di sempre. Perché è questo ciò che rimane ai calciatori e a Paolo Vanoli, le cui chances di conferma sulla panchina viola non sono ancora sfumate del tutto. Il risultato è inutile ai fini della classifica, ma senza dubbio da stimolo per l’allenatore e per un gruppo di giocatori che ha deluso eccome nella dannata stagione del Centenario. Che però, potrebbe chiudersi togliendosi qualche sassolino non banale dalla scarpa. Due, per la precisione, di cui il primo già oggi.

Juventus-Fiorentina racchiude questo, da parte viola. Uno stimolo che non è certo dei migliori a questo punto della stagione, quando solitamente ci si gioca i verdetti finali, ma è quantomeno qualcosa da inseguire soprattutto per salvare la faccia e rincuorare i tifosi, che tengono più alla gara contro i bianconeri che a tutte le altre. Per provare a sbancare lo Stadium - vittoria che manca dal dicembre 2020, con Prandelli alla guida - Vanoli si affida a un undici quasi già pronto, con un ballottaggio ancora vivo. Ed è quello per una delle due maglie da mezzali, dove Ndour è tallonato da Brescianini. Più squilibrato invece quello tra Solomon e Gudmundsson, vista la frizzantezza del primo e lo stato fisico non ottimale del secondo (al di là del rendimento recente, in settimana si è allenato un giorno a parte per un fastidio muscolare, poi smaltito). Davanti torna Piccoli, titolare per la prima volta dal match a Lecce, mentre non fa parte dei convocati ancora Kean.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli