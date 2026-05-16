La prima da ex allo Stadium per Fagioli, il CorFio: "Qualcuno magari lo rimpiange"

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Questa mattina il Corriere Fiorentino, nel presentare la sfida di domani tra Juventus e Fiorentina, si è soffermato su Nicolò Fagioli, che giocherà la la sua prima gara da ex allo Stadium. Il quotidiano sottoliena come chissà, magari qualcuno starà pure rimpiangendo di aver dato via Fagioli . Di certo c’è che sulla panchina bianconera siederà un allenatore, Spalletti, che per lui ha una stima quasi infinita e che lo convocò per gli Europei del 2024 nonostante avesse appena finito di scontare la squalifica per le scommesse. Una brutta vicenda che il centrocamposta viola, oggi farò della Fiorentina in mezzo al campo, è però riuscito a mettersi alle spalle.

Il che gli ha permesso di tornare alla ribalta e di attirare le attenzioni di diversi club, tra i quali Milan e Tottenham.