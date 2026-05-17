Totoformazione, Brescianini cerca spazio, mentre a sinistra più Solomon di Gud
La Fiorentina è pronta per sfidare la Juventus a Torino. Secondo i giornali sportivi in edicola stamani, ci sono solo due dubbi di formazione. Tanto per cominciare De Gea difenderà i pali. Davanti a lui ecco Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo il primo ballottaggio: Brescianini - scrive La Nazione - potrebbe prendere il posto di Mandragora. Per il resto spazio a Fagioli e Ndour. Sulle fasce il secondo grattacapo, perché se da una parte è previsto l'impiego di Parisi dall'altra Solomon è leggermente avvantaggiato su Gudmundsson. L'unica punta sarà infine Piccoli.
La probabile formazione secondo i quotidiani sportivi.
GAZZETTA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson.
COR. FIO. (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.
NAZIONE (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Solomon.
COR. SPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli.
TUTTOSPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
REP. FI. (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon.
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