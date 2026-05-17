Milan e Tottenham su Fagioli, La Nazione: "Via solo per 40 milioni"
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L’edizione odierna de La Nazione si sofferma su Nicolò Fagioli. E scrive che il suo rendimento di quest’anno (3 gol e 3 assist in 44 presenze) ha convinto l'ambiente e attirato l'interesse di grandi club come il Milan - con Allegri che lo vede come erede di Modrić -, il Tottenham e l'Atletico Madrid.
Tuttavia, la Fiorentina e il direttore sportivo Paratici non hanno intenzione di cederlo, se non di fronte a offerte irrinunciabili intorno ai 40 milioni di euro. L'obiettivo della società viola è blindare il centrocampista, che ha da poco cambiato agente, per fare di lui il perno attorno a cui costruire la squadra della prossima stagione, chiamata a riscattarsi e a riportare Firenze in Europa.
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