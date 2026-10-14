I problemi di Atta sono comparsi già a inizio agosto. Poi la ricaduta

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La Fiorentina attende il recupero di Atta, ancora alle prese con fastidi addominali. Come riporta la Repubblica (ediz. Firenze), i primi problemi sono comparsi a inizio agosto, dopo le visite mediche sostenute il 9 luglio al suo arrivo dall’Udinese. Inizialmente Fabio Grosso aveva ridimensionato la situazione e il centrocampista era sceso in campo da titolare contro Benevento, Roma e Frosinone.

La ricaduta di Atta

A inizio settembre, però, i disturbi si sono ripresentati, costringendolo a partire dalla panchina contro il Torino. Nemmeno con Vanoli il problema si è risolto: dopo le gare contro Venezia e Napoli, Atta ha saltato la trasferta di Genova e la data del rientro resta incerta. La Fiorentina procederà con prudenza, senza forzare i tempi e valutando giorno dopo giorno la risposta del giocatore agli allenamenti.