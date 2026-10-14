Previsioni difficili su Atta, secondo La Nazione rischia un mese di stop

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Arthur Atta prosegue il lavoro personalizzato e non ha ancora una data certa per il rientro. Il francese si è allenato individualmente anche lunedì, nel giorno libero della squadra dopo il ko di Genova, continuando lo stesso programma alla ripresa degli allenamenti al Viola Park. La sua presenza contro il Como, domenica, appare quindi difficile. A tenerlo fermo è un "sovraccarico funzionale all’addome", problema già segnalato prima della trasferta di Marassi e non risolto durante la sosta.

Possibile rientro dopo la sosta

I fastidi ne hanno condizionato la stagione fin dall’arrivo a Firenze: soltanto contro il Frosinone è riuscito a giocare novanta minuti. Prima del Genoa aveva saltato anche le gare con il Pisa e il Signa. Vanoli spera di recuperarlo per le sfide con Inter e Atalanta, ma molto dipenderà dall’evoluzione del disturbo. Secondo l'edizione odierna de La Nazione, se il dolore dovesse continuare, il rientro potrebbe slittare anche oltre la sosta di metà novembre.