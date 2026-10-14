La Fiorentina è 18^ per esperienza in Serie A. Una media di 24,4 anni

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Dopo la sconfitta contro il Genoa, Vanoli e De Gea hanno sottolineato la giovane età della Fiorentina e la necessità di tempo per crescere. Con una media di 24,4 anni - scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino - i viola sono la quarta squadra più giovane della Serie A. Tuttavia, l’età non basta a spiegare i risultati: il Como, con una rosa giovane, ha dimostrato di poter raggiungere obiettivi importanti. A pesare maggiormente è soprattutto la poca esperienza nel campionato italiano.

Viola diciottesimi per esperienza in Serie A

Con 1.328 presenze complessive in Serie A, la Fiorentina è diciottesima in questa speciale classifica, lontana dalle principali concorrenti. Molti giocatori arrivati in estate, tra cui Oulai, Gonçalves, Gnonto, Valdepeñas, Viery e Mastantuono, devono ancora abituarsi al torneo. Anche tra i giocatori più esperti, diversi non rientrano stabilmente nelle scelte tecniche. La squadra viola appare quindi più inesperta che giovane: servirà trovare rapidamente equilibrio e trasformare gli investimenti estivi in risultati concreti, come dimostra il percorso del Como.