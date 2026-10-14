Niente bocciature per Gonçalves, ma possibile panchina contro il Como

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Pedro Gonçalves è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e non è riuscito finora a diventare il rinforzo che la Fiorentina si aspettava dal suo arrivo a fine mercato. A Genova ha giocato soltanto nove minuti, entrando nel finale dopo che Vanoli aveva scelto Oulai sulla trequarti e Gnonto sulla fascia, nonostante le tre settimane di lavoro al Viola Park durante la sosta. La sua autonomia resta limitata e il poco spazio concesso contro il Genoa sembra legato soprattutto a un inserimento più lento del previsto, piuttosto che a una bocciatura tecnica.

Nuova panchina contro il Como?

Vanoli, tuttavia, si aspetta maggiori progressi. Resta da trovare anche la giusta collocazione tattica: Goncalves dà il meglio vicino alla porta e tra le linee, ma nemmeno l’assenza di Atta ha convinto il tecnico a puntare su di lui. Contro il Como è difficile ipotizzare una maglia da titolare: più probabile un ingresso a gara in corso per aumentare gradualmente il minutaggio. La Fiorentina ha però bisogno della sua qualità e della sua fantasia per rendere la manovra meno prevedibile e trovare maggiore continuità.