Top FV, Jimenez il migliore contro il Genoa. Poi Gnonto e Mastantuono
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Si chiude qui il sondaggio Top FirenzeViola di questa settimana. Secondo i 1053 votanti, il miglior giocatore della Fiorentina visto in campo a Marassi, contro il Genoa, è stato Jimenez col 26,5% delle preferenze. Il secondo Gnonto a quota 20,13% e il terzo Mastantuono a 11,59%. Di seguito la classifica completa.
Jimenez 26.5 %
Gnonto 20.13 %
Mastantuono 11.59 %
Fagioli 10.54 %
De Gea 7.69 %
Ndour 8.83 %
Valdepenas 2.94 %
Njie 2.47 %
Viery 1.9 %
Ranieri 1.8 %
Dodo 1.61 %
Goncalves 1.23 %
Pellegrino 0.95 %
Oulai 0.76 %
Dragusin 0.66 %
Beto 0.38 %
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Primo Piano
Scelte incomprensibili, qualità tenuta in panchina, rosa piena di imperfezioni e squadra senza un vero regista: la Fiorentina ha cancellato le poche cose positive in un solo pomeriggiodi Lorenzo Di Benedetto
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