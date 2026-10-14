Mastantuono oggi regolarmente al V. Park. Njie e Pellegrino scalpitano
La Fiorentina è tornata ieri al lavoro al Viola Park dopo il giorno di riposo, iniziando la preparazione in vista della delicata sfida di domenica al Franchi contro il Como. Mastantuono, operato per la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata a Genova, tornerà oggi ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere disponibile. Da monitorare invece Atta, ancora impegnato in un programma personalizzato per il sovraccarico addominale.
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Vanoli valuta alcune modifiche, soprattutto a centrocampo, dove Ndour potrebbe affiancare nuovamente Fagioli. Per l’altro posto sono in corsa Brescianini, più adatto a garantire equilibrio, e Gonçalves. In attacco, Njie e Pellegrino puntano a ritrovare una maglia da titolare dopo essere partiti dalla panchina contro il Genoa. Nel frattempo, il presidente Giuseppe Commisso ha preso parte a New York alla 49ª Columbus Day Parade come Grand Marshal, ruolo d’onore della manifestazione, definendo l’esperienza "un momento di grande orgoglio".
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