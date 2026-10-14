Kean salta la Fiorentina: ecco perché la sua assenza è un vantaggio

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Moise Kean non sarà disponibile per la trasferta del Como a Firenze e salterà così il ritorno da avversario al Franchi. L’attaccante è ancora alle prese con il problema alla tibia che lo accompagna dall’inizio della stagione e che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale. Un fastidio che aveva già condizionato il suo rendimento nell’ultima annata con la maglia viola. Per rivederlo in campo serviranno probabilmente altre due settimane.

La sua assenza un vantaggio per la Viola

Oltre all’impegno di Champions League, Kean sarà quindi costretto a saltare sia la sfida contro la Fiorentina sia quella successiva. Secondo La Nazione stamani in edicola, sua assenza rappresenta un vantaggio per Paolo Vanoli, che avrebbe dovuto affrontare un attaccante pericoloso e motivato dal ritorno contro la sua ex squadra. Il confronto con il passato è soltanto rimandato, forse alla prossima occasione.