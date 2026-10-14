FirenzeViola Esterni difensivi, cercasi solidità. Ma le alternative in rosa scarseggiano

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Tra le tante criticità emerse in questo avvio di stagione per la Fiorentina c'è anche quella degli esterni difensivi. Ed è una questione che non pare facile da sistemare



Quanti problemi in difesa. Il reparto arretrato non è per ora il punto forte della Fiorentina. Su questo punto non ci sono dubbi. I numeri dicono che questo settore (con 14 gol incassati) è il terzo peggiore della serie A dopo Venezia e Monza. Contro il Genoa gli errori più evidenti sono stati dei centrali, Ranieri in primis, ma senza dimenticare Dragusin che sulla corsia lascia troppo spazio a Osmajic per il cross. C'è però anche una inevitabile riflessione da fare sugli esterni del reparto arretrato viola: Jimenez e Valdepenas sono entrambi votati all'offensiva, mentre hanno mostrato notevoli problemi in fase difensiva e nel contenere gli avversari di turno. In una Fiorentina che è ancora alla ricerca degli equilibri, pare difficile poter sostenere due laterali con queste caratteristiche. Nel calcio dei tempi che furono - i cui concetti però a volte riemergono - ci si basava su due terzini con caratteristiche differenti: il terzino destro era più marcatore e più bloccato, quello sinistro aveva licenza di spingersi maggiormente in avanti. Senza dover accentuare certe teorie, l'impressione è che specialmente in questa fase la Fiorentina sia assolutamente chiamata a trovare una soluzione che possa offrire più solidità sotto questo punto di vista.

Alternative ridotte

Facendo una rapida analisi l'impressione è che il problema non sia così facilmente risolvibile, se non adattando qualche giocatore in attesa ovviamente della crescita difensiva sia di Jimenez che di Valdepenas. Sulla destra intanto Joao Mario pare essere notevolmente sceso nella considerazione di Vanoli. Anzi, è proprio sparito. Da quando è arrivato il tecnico varesino, il portoghese in campionato è finito sempre in panchina, senza mai entrare. E allora cosa inventarsi? Sulla destra potrebbe essere di nuovo preso in esame Dodo, in attesa però che possa esserci un'intesa sul prolungamento del contratto. Il brasiliano comunque non è fuori dal progetto: Vanoli, anche a sorpresa, lo ha gettato nella mischia nel finale della gara con il Genoa sperando magari in qualche sua sgasata. Come dice spesso Sauro Fattori a Radio firenzeviola, Dodo in condizione resta il migliore di tutti gli esterni della Fiorentina

Le ipotesi a sinistra

Viery è stato utilizzato in questa posizione contro il Napoli, nel primo tempo. Ma non ha convinto per passo e soprattutto per la tendenza a stringere al centro, lasciando troppo spazio all'avversario (in quel caso Politano). Ci potrebbe essere il tentativo di utilizzare Ranieri che in passato ha già ricoperto quel ruolo, mentre è rispuntata anche l'ipotesi Brescianini che in effetti nel corso del precampionato era stato provato più di una volta come terzino sinistro. Dal ritorno di Vanoli in ogni caso solo un minuto per lui in campionato. Stando così le cose, comunque, verrebbe da dire che forse a gennaio un pensierino ad un terzino (destro o sinistro) non sarebbe così sconveniente.