Vanoli spera di riavere presto Atta, Gazzetta: "Torna contro l'Inter?"
Arthur Atta salterà la sfida di domenica contro il Como di Cesc Fabregas. Il fantasista francese, ex Udinese, si è presentato al Viola Park lunedì e ieri mattina, svolgendo soprattutto terapie per recuperare dal sovraccarico addominale accusato prima della sosta per le Nazionali. Nonostante prestazioni altalenanti, come quelle della squadra, Atta era stato impiegato con continuità a inizio stagione sia da Fabio Grosso sia da Paolo Vanoli.
La data del possibile rientro
La gara di Genova aveva rappresentato la sua prima assenza in campionato, mentre contro il Como arriverà il secondo forfait consecutivo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, la Fiorentina spera ora di riaverlo a disposizione per la trasferta del 25 ottobre contro l’Inter a San Siro. La sfida coi nerazzurri potrebbe rappresentare la data giusta per augurarsi il rientro del centrocampista classe 2003.
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