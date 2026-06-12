Priorità esterni, pronta la K2 con Kostic e Koleosho. Volpato alternativa

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La priorità sul mercato per la Fiorentina saranno gli esterni offensivi. E come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, sta portando avanti l'operazione K2 con Kostic da una parte e Koleosho dall'altra. Kostic si svincola a zero dalla Juventus e quindi senza la necessità di trattare con i bianconeri, ma solo con il calciatore che dovrà decidere il suo destino anche in base all’ingaggio che gli sarà offerto. Ha giocato spesso a tutta fascia, ma nell’assetto viola sarebbe impiegato come esterno offensivo.

Ha gli stessi agenti di Kean e Piccoli e mentre i viola si metteranno al tavolo con Lucci per parlare dei centravanti, l’argomento può finire pure sul serbo. Attenzione poi a Volpato che Grosso conosce bene per averlo avuto al Sassuolo, discorso simile per Laurienté. Piace anche Cancellieri ma su di lui c'è l'Olympiakos.