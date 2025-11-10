Boccata d'ossigeno a Marassi, il CorFio: "Il club dia spiegazioni e aiuti Vanoli"

"Un punto guadagnato o due punti persi?", si chiede il Corriere Fiorentino all'indomani del pareggio della Fiorentina sul campo del Genoa, sfida salvezza terminata 2-2. A cui fa seguito, poi, il commento del quotidiano locale, a cura di Ernesto Poesio: "È difficile, in tutta onestà, dare una risposta alla fine di una partita in cui i veri protagonisti sono stati la paura di perdere e una marea di errori tecnici, [...] ma l'aver almeno mosso classifica in una giornata in cui tutte le concorrenti hanno conquistato almeno un punto (se non di più) e non aver perso contro una diretta concorrente (forse una delle peggiori squadre incontrate fin qui) può rappresentare una piccola boccata d’ossigeno.

[...] E se ieri prima di uno scontro diretto decisivo il direttore generale Ferrari ha preferito glissare su quanto avvenuto («Non ci vorremmo tornare, il passato deve essere un brutto ricordo») è invece auspicabile che nelle prossime settimane (magari durante la presentazione di Paolo Vanoli prevista in settimana) vengano fornite spiegazioni e analisi di ciò che ha portato a questa situazione. Liquidare tutto come fosse stato un brutto sogno, potrebbe portare a non comprendere gli errori commessi e quindi ripeterli in futuro. Perché per uscire da questa crisi profonda non può bastare il cambio di allenatore. E lo stesso Vanoli avrà bisogno di aiuto e spalle coperte. Ciò che da Italiano a Pioli spesso a Firenze è mancato", punge il quotidiano nei confronti della società.