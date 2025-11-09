Vanoli e De Rossi, destini incrociati: entrambi erano in lizza per Genoa e Fiorentina
In un Ferraris che si avvia verso il tutto esaurito, rimangono ancora poche centinaia di tagliandi da vendere, il Genoa sfiderà la Fiorentina in un incrocio tra squadre in crisi e allenatori appena nominati. Entrambi, in lizza per tutte e due le panchine, alla fine il Daniele De Rossi, campione del mondo nel 2006, ha scelto ed è stato scelto dal nuovo “chief of football” Diego Lopez per il Genoa, ed oggi tornerà a guidare una squadra in serie A dal settembre 2024, quando venne espulso proprio al Ferraris da tecnico della Roma contro il Genoa. Mentre Paolo Vanoli è stata la scelta di Goretti per la successione a Firenze di Stefano Pioli.
I due non si incontreranno però in campo, visto che De Rossi non sarà in panchina per squalifica, con al suo posto Giacomazzi a condurre la squadra.
