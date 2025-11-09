Tutta la voglia di Vanoli: ha rinunciato ai soldi del Torino per la Fiorentina

Quella di guidare la Fiorentina è una sfida tosta, ma Paolo Vanoli l’ha accettata fiducioso, rinunciando a una parte di stipendio col Torino e firmando con i viola, sottolinea Tuttosport, un contratto da 1 milione di euro fino a giugno (con opzione) senza bonus salvezza bensì dal 10° posto in su. In queste poche ore ha cercato soprattutto di lavorare sulla testa, via la paura per essere pronti per quella che ha definito «una battaglia», oggi e nelle gare a seguire.

L’ex Gumdundsson è tornato dal processo in Islanda (verdetto entro fine anno) e mancando Kean dovrebbe affiancare Piccoli o Dzeko. L’ultimo successo di Vanoli in A risale al 23 aprile, 2-0 sull’Udinese, guarda caso la stessa avversaria contro cui la Fiorentina ha ottenuto il 25 maggio l’ultima vittoria (2-3) nella massima serie.