PRIMAVERA, Una vittoria nel ricordo del compianto Joe

È una coppa sollevata al cielo nel ricordo del direttore generale Joe Barone quella che ieri la Fiorentina Primavera ha fatto sua battendo per 5-3 ai calci di rigore il Torino. Il Corriere Fiorentino sottolinea come al Dall’Ara sia spuntata anche una maglia numero 10 con scritto Barone che è stata baciata da tutti durante i festeggiamenti per l’ottava Coppa Italia messa in bacheca (CLICCA QUI).

Una vittoria sofferta e meritata, scrive il quotidiano, contro una squadra più attrezzata - come testimonia la classifica in campionato - e arrivata ai calci di rigore grazie alle parati determinanti del portiere granata Abati. Una vittoria che sigla l’ennesima serata di gloria dell’era Commisso, che si è goduto il sesto trofeo dal suo arrivo alla guida del club, e arricchisce una tradizione sempre più positiva per il settore giovanile guidato da Valentino Angeloni, giunto ieri sera a giocarsi la sesta finale consecutiva in questa competizione.