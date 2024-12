PRIMAVERA, Con la Lazio per il primo posto in classifica

FirenzeViola.it

Oltre alla prima squadra, anche per la Primavera c’è una zona di alta classifica da difende e per farlo la squadra di Daniele Galoppa sarà chiamata a superare l’esame di oggi pomeriggio, ore 16:30, contro la Lazio. Come sottolineato da La Nazione, i baby di Galloppa vorranno sfruttare il ko della capolista Sassuolo contro la Cremonese e, anche in vista proprio dello scontro al vertice con la formazione neroverde (domenica prossima alle 13), prendersi il primo posto in classifica a sei giornate dal termine del girone d’andata.

Davanti, riferisce il quotidiano, Galoppa si affiderà ad una trequarti composta da Rubino, Presta e Caprini, che supporteranno uno tra Tarantino o Braschi.