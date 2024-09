PRIMAVERA, Avvio sprint: è il migliore degli ultimi anni

Non si ferma più la Primavera, che a Torino contro i pari età granata ha centrato la terza vittoria di fila in campionato (0-1) grazie alla rete di Maat Caprini che in avvio di ripresa ha regalato alla squadra di Galloppa altri tre punti preziosi per continuare a guidare la testa della classifica (i viola sono primi in coabitazione con la Roma). Come spiega questa mattina La Nazione, dopo un primo tempo di sofferenza, Ievoli e soci sono riusciti a far valere il proprio tasso tecnico e sono riusciti a passare grazie al secondo sigillo in tre gare della punta classe 2006, che al 49’ ha sfruttato un cross dalla sinistra di Scuderi e ha insaccato il pallone.

Nel finale di gara, la Fiorentina ha poi sfiorato il raddoppio con Tarantino, che ha centrato il palo. Per l'Under-20 si tratta della migliore partenza in campionato degli ultimi anni.