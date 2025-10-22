Primavera, alle 12:00 il debutto in Youth League contro il Legia Varsavia

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla Fiorentina primavera che alle 12:00 debutterà in Youth League contro il Legia Varsavia. Il match contro i polacchi sarà valido per il secondo turno del percorso campioni nazionali della competizione continentale. La formazione di Galloppa è volata lunedì in Polonia e si è già allenata due volte nel centro sportivo della formazione avversaria.

Il tecnico romano dovrà fare a meno di Braschi, Jallow e Konè e dovrebbe scegliere di giocare con un 4-3-3. Davanti dovrebbe giocare Puzzoli, nella posizione di falso nueve, con ai suoi lati Bertolini e Mazzeo. Al seguito dei viola anche il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni.