Kouamé prima di Losanna-Fiorentina: "Impossibile non pensare al campionato"

Christian Kouamé torna titolare. A otto mesi dall'infortunio al ginocchio (quando era in prestito all'Empoli) il numero novantanove della Fiorentina giocherà stasera dal primo minuto nella sfida di Conference contro il Losanna. A pochi istanti dall'inizio della gara, ai microfoni di SkySport, l'ivoriano ha parlato così: "Sicuramente non è stato un periodo facile, star fuori 8 mesi in cui non riesci a dare una mano. Ho lavorato tanto e spero di contribuire ai compagni.

Adesso è impossibile non pensare al campionato. Stiamo attraversando un momento molto delicato e fa male vedere la Fiorentina là sotto, specie dopo gli ultimi anni dove eravamo in alto. Ora pensiamo ad entrare nei playoff, per poi pensare al campionato".