Kouamé prima di Losanna-Fiorentina: "Impossibile non pensare al campionato"
FirenzeViola.it
Christian Kouamé torna titolare. A otto mesi dall'infortunio al ginocchio (quando era in prestito all'Empoli) il numero novantanove della Fiorentina giocherà stasera dal primo minuto nella sfida di Conference contro il Losanna. A pochi istanti dall'inizio della gara, ai microfoni di SkySport, l'ivoriano ha parlato così: "Sicuramente non è stato un periodo facile, star fuori 8 mesi in cui non riesci a dare una mano. Ho lavorato tanto e spero di contribuire ai compagni.
Adesso è impossibile non pensare al campionato. Stiamo attraversando un momento molto delicato e fa male vedere la Fiorentina là sotto, specie dopo gli ultimi anni dove eravamo in alto. Ora pensiamo ad entrare nei playoff, per poi pensare al campionato".
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com