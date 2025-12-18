Infermeria viola: ancora out Fazzini e Gosens. Fortini in dubbio, non verrà rischiato

Il Corriere dello Sport questa mattina sottolinea come durante l'allenamento di rifinitura svolto ieri al Viola Park fossero assenti alla seduta sia Robin Gosens che Jacopo Fazzini, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni e non ancora pronti per tornare a disposizione. Era in dubbio anche Niccolò Fortini, per via di un problema al flessore che si porta dietro da prima della partita contro l’Hellas Verona, che in ogni caso non verrà rischiato, in modo da non peggiorare le cose.



Sarà assente anche Cher Ndour in quanto squalificato dopo l’ammonizione sotto diffida subita la settimana scorsa, all'Artemio Franchi, contro la Dinamo Kiev. Mentre sono da tenere d’occhio Marin Pongracic e Albert Gudmundsson, entrambi diffidati.

La lista dei convocati comprende pure il difensore classe 2007 Eman Kospo, alla seconda chiamata europea con la divisa della Fiorentina. Fuori, come noto, i lungodegenti Abdelhamid Sabiri e Tariq Lamptey. In totale sono ventitré i calciatori coinvolti da Vanoli per la sfida di stasera in campo internazionale