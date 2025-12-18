Fiorentina chiamata a dare risposte a Losanna. La Nazione: "Cara viola, dicci chi sei"

vedi letture

A Losanna, la Fiorentina, intesa come società, allenatore e ovviamente tifosi, si aspetta dalla squadra una risposta che vada oltre il semplice risultato sul campo, piazzamento nella classifica di Conference e cose di questo genere. La notte di Conference, riporta questa mattina La Nazione, dovrà infatti servire per rimettere sul campo l'orgoglio, la voglia di fare bene, l'attaccamento alla maglia, la consapevolezza che gli errori, i personalismi e gli egoismi che hanno prodotto un campionato da incubo si possono e si devono superare.

Di sicuro, anche le scelte di formazione che Vanoli ha fatto, o magari correggerà e rivedrà nel corso della giornata in attesa del fischio iniziale del match, saranno da rileggere come un messaggio in questo senso. Il concetto, nella notte di Losanna, potrebbe essere questo: la squadra vivrà su un turnover dettato più da questioni motivazionali, di atteggiamento costruttivo e sincero nei confronti del gruppo e del colore viola, che da ragioni di tattica. Vanoli sa bene che la Conference di stasera e l'incrocio pericolosissimo di domenica (in campionato) contro l'Udinese, sono le chance che dovrà sfruttare per dare uno scappellotto allo spogliatoio e iniziare a farlo giare e correre nella direzione giusta.