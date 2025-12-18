Live Losanna-Fiorentina 1-0: altro ko per i viola che giocheranno i playoff di Conference

95' - Finisce qui la partita. La Fiorentina va ko 1-0 e perde la sua terza gara di Conference

93' - Ci prova la Fiorentina ma in modo molto confusionario. Da angolo, tiro di Sohm parato

90' - Assegnati 5' di recupero

89' - Bella azione di Lekoueiry che si porta la palla sul sinistro e prova il tiro ad effetto: palla a lato non di molto

87' - Altro contropiede con Gudmundsson che però in area svizzera viene anticipato al meglio da Soppy, ex Udinese

85' - Contropiede viola con Kean che si defila sulla destra e poi va al tiro in diagonale: tiro parato ma era in offside

83' - Altro cambio viola: fuori Kouadio e dentro Dodo

81' - Fortini va sul fondo e accenna il cross che tuttavia è del tutto fuori misura

77' - Il Losanna attacca con maggiore convinzione in questa fase di gara, la Fiorentina si difende

70' - Subito azione in profondità di Kean che però va al tiro e centra Letica (ma era in offside)

68' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Mandragora, Gudmundsson e Kean, fuori Richardson, Dzeko e Piccoli

66' - Azione di sfondamento di Sohm dalla sinistra, palla al centro ma nessuno riesce a deviare il pallone in area

64' - Semina il panico Lekoueiry il cui tiro viene respinto da Viti in area viola. La Fiorentina ha accusato il gol dello svantaggio

60' - Percussione centrale di Lekoueiry, super parata di Martinelli che evita il gol del 2-0 con un grande intervento

59' - GOL DEL LOSANNA. Rete di Sigua. Azione dalla sinistra con palla al centro, errore di Martinelli e di Fortini da poco entrato e 1-0 degli svizzeri con Sigua

57' - Ancora un errore da dilettante di Piccoli che a tu per tu davanti al portiere sbaglia. La punta ci riprova subito dopo ma oltre a centrare Letica era in offside. Una partita fantozziana dell'ex Cagliari

55' - Primo cambio in casa viola: dentro Fortini e fuori Kouame

53' - Brivido viola su un cross di Roch e la deviazione volante in area di Kana-Blylk: palla di poco a lato

51' - Contropiede di Piccoli e tiro sopra la traversa ma l'ex Cagliari era in posizione di off-side

50' - La Fiorentina protesta per un tocco di mano di un giocatore del Losanna in area ma l'arbitro non assegna rigore.

48' - Bella combinazione sulla rimessa viola tra Kouame e Dzeko: botta del bosniaco messa in angolo

47' - Subito uno scontro brutto in mezzo al campo tra Sow e Piccoli. In campo gli staff medici

46' - Via al secondo tempo. Al momento, stando così le cose, la Fiorentina chiuderebbe la classifica 12ª (per differenza reti) e sarebbe ai playoff. L’accoppiamento pertanto sarebbe: Aek Larnaca/Fiorentina vs Shkendija/Drita

=== INTERVALLO ===

48' - Finisce qui un primo tempo soporifero. Losanna e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0.

47' - Altro corner per i viola in chiusura di prima frazione: doppio intervento di Pongracic e Kouame ma poi il Losanna spazza via

46' - Da un corner viola, botta dalla distanza di Kouadio con tiro talmente sbilenco che finisce a Zurigo...

45' - Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo

44' - Squadre che adesso rinunciano ad attaccare complice la situazione climatica che impedisce di vedere bene il campo

41' - Gioco interrotto per qualche minuto in virtù della nebbia. Ma poi si riprende a giocare

40' - Nebbia fittissima allo stadio di Losanna: si fa molta fatica a vedere il campo adesso...

35' - Primo angolo per i viola guadagnato da Kouadio, andato sul fondo con un passaggio splendido di Richardson

33' - Kana-Blylk in scivolata prova a deviare in porta ma non ci arriva bene: recupera Martinelli ma che brivido nella difesa viola

28' - La difensa viola è come burro fuso: il Losanna entra e fa ciò che vuole. Ma la Viola per ora resiste

25' - Azione di contropiede del Losanna con doppio errore di Nicolussi e Mari che porta al tiro Fofana: palla ampiamente a lato

19' - Piccoli - pagato, lo ricordiamo, 27 milioni - prova ad agganciare un pallone in area del Losanna ma cade su se stesso in modo goffo. Azione che sfuma

17' - Si va vedere il Losanna con un'azione manovrata che porta al tiro da fuori area Roche. Palla altissima sopra la traversa di Martinelli

10' - Fase di studio della partita, senza occasioni particolari. Grande possesso palla da parte del Losanna che però spesso è impresico

5' - Prova un'azione di sfondamento Piccoli ma poi sbaglia a suggerire centralmente col Losanna che recupera

3' - Gioco interrotto per alcuni fumogeni di troppo nel settore ospiti. Il gioco riprendere dopo 60"

1' - Si comincia! Fiorentina in completo viola, Losanna con la divisa bianca. Dal settore ospiti, i tifosi viola hanno esposto uno striscione di contestazione: "Questa città merita rispetto. Onorate quel giglio cucito sul petto!"

Sesta e ultima giornata della "fase campionato" della Conference League: questa sera, alle 21, la Fiorentina a Losanna affronta gli svizzeri nel turno che chiude la prima parte del terzo torneo Uefa, con la quasi certezza di essere qualificata ai playoff della competizione (servirebbe un ko con tre reti di scarto almeno oltre ad alcuni improbabili risultati di altre gare per essere eliminati) e ancora con qualche chance di passare direttamente agli ottavi di finale, in caso di una vittoria con due o più gol di scarto e di alcuni risultati favorevoli delle altre sfude, che si giocheranno tutte in contemporanea. Per la gara di questa sera allo Stadio della Tuilière Paolo Vanoli ha scelto di rivoluzionare l'undici di partenza e si affida a una formazione di sole riserve, in vista del delicatissimo turno in campionato di domenica contro l'Udinese.

Ecco le formazioni ufficiali del match (con tanto di arbitri) e il classico LIVE della sfida a cura della redazione di Firenzeviola.it!

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Blylk. All. Zeidler

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marí, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi C., Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli.

Arbitro: D'hondt (Bel).

Assistenti: Devillers e Claes (Bel).

Quarto uomo: De Cremer (Bel).

Var: Boterberg (Bel).

A.Var: Put (Bel).