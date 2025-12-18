Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: giocano Martinelli e Kouadio, spazio a Kouame

Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: giocano Martinelli e Kouadio, spazio a KouameFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:53Copertina
di Redazione FV

Stasera alle 21 allo stadio della Tuilière, Losanna e Fiorentina scendono in campo per l'ultima gara della League Phase di Conference che darà dunque i suoi verdetti sulle qualificate agli ottavi e su chi eventualmente dovrà passare dai playoff. Paolo Vanoli rivoluziona la formazione e dà spazio a chi ha giocato meno. Largo ai giovani, con Martinelli in porta e Kouadio esterno; maglia da titolare anche per Kouame.

Losanna (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Blylk. All. Zeidler

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamè, Dzeko, Piccoli. All. Vanoli