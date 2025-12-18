Losanna-Fiorentina, il primo tempo finisce in parità: è 0-0 il parziale

Finisce il primo tempo di Losanna-Fiorentina: è 0-0 tra le due squadre. Non un primo tempo indimenticabile da parte della formazione viola, che dovrà fare molto di più, e soprattutto dovrà creare occasioni da gol, per battere gli svizzeri. Per adesso i giocatori di Paolo Vanoli restano tra le prime 24 squadre del maxi-girone di Conference League. Se la gara finisse adesso, la Fiorentina sarebbe ai playoff e l’accoppiamento sarebbe: Aek Larnaca/Fiorentina vs Shkendija/Drita.