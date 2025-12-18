Cagliari alla caccia di una punta. Il Corriere dello Sport lancia il nome di Dzeko

È già tempo di calciomercato in Serie A, è la Fiorentina, visto il drammatico momento a livello sportivo con l'ultimo posto occupato in classifica in Serie A è chiamata ad agire per evitare l'incubo retrocessione. I viola saranno molto coinvolti non solo in entrata ma anche in uscita. In tal senso questa mattina il Corriere dello Sport riporta di un interesse del Cagliari e del ds Angelozzi per Edin Dzeko. Il club sardo ha perso Belotti e Felici per tutta la stagione, entrambi hanno subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e Pisacane si è trovato con la prima linea offensiva dimezzata.

Fino ad ora l’unica pista emersa è quella che porta all'attaccante bosniaco dei viola. Il Cagliari ha per adesso nicchiato, poco convinto di ingaggiare quello che è stato un grande centravanti ma che adesso è alla soglia dei 40 anni. Nel caso, sarà l’ultima carta che giocherà Angelozzi.