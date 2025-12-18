Nardella risponde a Renzi: "Sfrutta la crisi della Fiorentina per avere visibilità"

"Mi dispiace molto che Renzi sfrutti una situazione così difficile e delicata della Fiorentina per fare polemica politica e cercare un po' di visibilità. Non è a prima volta che lo fa". Questa la Risposta asciutta e al vetriolo dell'europarlamentare dem ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella tirato in ballo ieri in un'intervista a La Nazione dal leader di Iv Matteo Renzi che, a proposito del momento sportivamente drammatico della Fiorentina, aveva sottolineato che "uno stadio ridicolo" danneggerebbe la squadra aggiungendo poi: "Mi vergogno da fiorentino di quel che ha fatto Nardella".

L'europarlamentare ha però ribattuto a Toscana Tv con le seguenti parole riportate stamani proprio da La Nazione: "lo sto ai fatti. Sono convinto che nel 2029 avremo lo stadio finito e tra i più belli d'Europa. Quando ero sindaco ero abituato prendermi le responsabilità e affrontare i problemi, non a scappare. Il Franchi crollava. Lo dicevano tutti, il quartiere, la Fiorentina. E io mi sono impegnato per trovare una soluzione che prima di me nessuno aveva trovato, perché il tema non era mai stato preso di petto. Ho sentito di doverlo fare". Euro 2032 a Firenze?: "Sono molto fiducioso che Sara Funaro e l'amministrazione facciano un bel lavoro. A parte lo stadio della Juve se guardiamo le altre grandi città l'unica che ha un cantiere aperto è Firenze. Se fosse così facile fare uno stadio in Italia con la burocrazia che c'è lo avrebbero fatto tutti. Noi più avanti degli altri".