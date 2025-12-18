Losanna-Fiorentina è la sfida di Antognoni. Nell'87' il suo esordio in Svizzera

Losanna-Fiorentina è la sfida di Antognoni. Nell'87' il suo esordio in Svizzera
Losanna nella storia della Fiorentina vuole dire anche Antognoni, storico numero dieci gigliato che, dopo 15 anni a Firenze, si trasferì in Svizzera: l’8 agosto del 1987 per il suo esordio, condito ovviamente da un gol, contro lo Zurigo. Sugli spalti a quel tempo, come ricorda stamani la Gazzetta dello Sport, c’erano oltre 2 mila tifosi viola, arrivati fino a li per sostenerlo. "Ho un bel ricordo del Losanna - ha detto ieri Antognoni -, spero che sia una bella partita. E che la Fiorentina esca dal tunnel attuale". 