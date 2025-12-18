A gennaio sarà rivoluzione viola. Repubblica: "Sette cessioni e pressing su Giuntoli"

vedi letture

L'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica ha commentato quest'oggi i possibili scenari di mercato che potrebbero riguardare la Fiorentina in vista soprattutto del mese di gennaio. In casa viola infatti sarebbe pronta a una sorta di rivoluzione invernale, con addirittura sette cessioni previste a gennaio. Ad andare via con ogni probabilità saranno Gudmundsson, Dzeko e Ndour. E non solo loro. Il club gigliato vuole anche un nuovo direttore sportivo e per questo è in pressing su Giuntoli.