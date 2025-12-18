Striscione dei tifosi viola: "Meritiamo rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto”

Striscione dei tifosi viola: "Meritiamo rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto”FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:20Primo Piano
di Redazione FV

I tifosi della Fiorentina lanciano un messaggio preciso alla squadra. Lo si legge in uno striscione esposto dagli stessi nel settore dedicato al pubblico ospite: "Questa città merita rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto”. L’antifona è chiara: gli oltre 900 fiorentini che hanno seguìto i viola a Losanna chiedono un moto d’orgoglio da parte dei giocatori.