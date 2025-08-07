Prima l'addio di Beltran, poi l'attaccante. CorSport: "Più difficile Ioannidis"

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la priorità della Fiorentina è trovare un acquirente per Lucas Beltran così da regalare a Stefano Pioli un attaccante in grado di sostituire Moise Kean nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Pradè e Goretti lavorano per arrivare una soluzione e pensare, poi, al centravanti. In calo le quotazioni di Fotiss Ioannidis. Costa troppo: 25-30 milioni.