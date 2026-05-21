FirenzeViola Sette giorni per decidere: la Fiorentina prende (ancora) tempo sul futuro di Vanoli

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In certi casi, nel calcio, anche il tempo diventa un messaggio. E quello che sta scorrendo in casa Fiorentina attorno al futuro di Paolo Vanoli racconta già molto più di tante dichiarazioni di circostanza. Perché una certezza, ad oggi, esiste: il club viola non ha ancora deciso cosa fare con il proprio allenatore. E soprattutto non ha esercitato quell’opzione presente nel contratto del tecnico che avrebbe consentito di blindarne la permanenza senza particolari attese. Un dettaglio tutt’altro che secondario. Anzi, forse il dettaglio più significativo di tutti.

Una riflessione lunga almeno sette giorni

Secondo quanto appreso da FirenzeViola, la Fiorentina dopo la sfida di domani contro l’Atalanta si prenderà almeno una settimana di tempo prima di sciogliere definitivamente le riserve sulla guida tecnica. Nessuna accelerazione, nessun summit decisivo imminente e - salvo sorprese - nemmeno nuovi incontri con Vanoli nell’immediato: l’ultimo confronto diretto tra le parti risale infatti a circa due settimane e mezzo fa. Un’attesa che inevitabilmente alimenta dubbi e interpretazioni. Perché se dalle parti del Viola Park fosse esistita una convinzione piena e totale sulla conferma dell’attuale allenatore, probabilmente la scelta sarebbe già stata formalizzata sfruttando la clausola presente nell’accordo. E invece tutto è rimasto sospeso. In una fase di riflessione che, col passare dei giorni, non sembra certo aumentare le probabilità di permanenza del tecnico.

Il peso delle parole di Paratici

A rendere ancora più chiaro il quadro sono state anche le dichiarazioni rilasciate ieri a Solomeo dal direttore sportivo Fabio Paratici durante il premio Golden Boy. Parole prudenti, quelle riportate dal Corriere dello Sport, ma estremamente indicative: “Paolo Vanoli può restare? Certamente riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Fabio Grosso in corsa? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto”. Nessuna chiusura definitiva, certo, ma nemmeno quella presa di posizione netta che spesso anticipa una conferma. Anzi, il sentore sempre più forte è che l’area tecnica viola stia lavorando parallelamente su altri profili. Allenatori che magari devono prima risolvere situazioni personali oppure che non hanno ancora del tutto aperto al progetto Fiorentina. Ecco perché il tempo, oggi, rischia di diventare il vero nemico di Vanoli: ogni giorno che passa senza una decisione assomiglia sempre meno a una semplice attesa e sempre più a un casting ancora apertissimo.