Entro breve la decisione su Vanoli, La Nazione: "Un gesto di rispetto"
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La Nazione stamani scrive che Paolo Vanoli ha recuperato serenità e che sa di aver fatto tutto quello che poteva. Adesso è in attesa del confronto con Fabio Paratici che tratteggerà le sorti della panchina viola. L’allenatore si vuole giocare la chance di allenare una Fiorentina normale e non gravemente malata. Già la prossima settimana dovrebbe essere decisiva - si legge - Il 30 maggio scadrà l’opzione in favore del club per il prolungamento unilaterale, ma la società deciderà in fretta anche per rispetto del tecnico che nel caso in cui non restasse avrebbe il tempo di trovare una nuova squadra.
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Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
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