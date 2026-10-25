Il pranzo della domenica. La Nazione: "Contro l'Inter gara spartiacque"
Come scrive stamani La Nazione, più delle scelte tattiche per la Fiorentina contro l'Inter saranno fondamentali l'atteggiamento, la determinazione e la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà incontrate finora. Vanoli dovrà trovare il giusto equilibrio per contenere la forza offensiva della formazione di Cristian Chivu. In difesa, accanto a Dragusin e Pongracic, potrebbe esserci spazio per Viery, così da garantire maggiore copertura sulle fasce ed evitare un assetto troppo sbilanciato.
A centrocampo, invece, resta aperto il ballottaggio tra Oulai e Brescianini, con l'obiettivo di aggiungere fisicità e solidità alla mediana. Sarà fondamentale mantenere le linee compatte e limitare gli spazi concessi agli avversari, soprattutto alla luce delle difficoltà difensive mostrate nelle prime giornate. La sfida contro l'Inter rappresenta anche un importante banco di prova psicologico. Un risultato positivo potrebbe restituire fiducia alla Fiorentina in vista del successivo impegno casalingo contro l'Atalanta, offrendo alla squadra di Vanoli l'occasione per iniziare finalmente a invertire la rotta.
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