Mastantuono e Pellegrino protagonisti oggi: è una sfida speciale

La sfida contro l'Inter avrà un significato particolare per Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino, chiamati a trascinare la Fiorentina in uno degli stadi più prestigiosi del calcio italiano. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, per il primo sarà l'esordio assoluto a San Siro, mentre il secondo ritroverà una squadra e un allenatore legati al proprio passato.

Mastantuono, dopo aver già giocato al Monumental e al Santiago Bernabeu, vuole lasciare il segno anche alla Scala del Calcio. Il talento argentino è chiamato a essere più incisivo negli ultimi metri, evitando di abbassarsi eccessivamente per partecipare alla costruzione. Contro il Como ha mostrato qualità nel dribbling e nei duelli, ma spesso lontano dalla porta avversaria.

Per Pellegrino, invece, sarà l'occasione di ritrovare Cristian Chivu, tecnico con cui aveva lavorato al Parma. L'attaccante, passato anche dalle giovanili nerazzurre da bambino, cerca un gol che manca dal 15 settembre. I due argentini dovranno migliorare la propria intesa offensiva. Tra loro esiste anche una curiosa scommessa: Pellegrino offrirà una grigliata a Mastantuono se riuscirà a servirgli almeno cinque assist. E chissà che il primo non possa arrivare proprio contro l'Inter.