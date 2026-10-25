Fiorentina, contro l'Inter serve coraggio: Vanoli cerca la svolta a San Siro

La Fiorentina si prepara alla difficile trasferta contro l'Inter, una sfida che potrebbe rappresentare un'occasione di rilancio per la squadra di Paolo Vanoli. Ne scrive stamani il Corriere Fiorentino sottolineando come i viola, costruiti con una mentalità offensiva, devono ritrovare soprattutto equilibrio e solidità difensiva, senza rinunciare alle proprie caratteristiche. Di fronte ci sarà un'Inter reduce da sei vittorie e un pareggio in campionato, con il miglior attacco della Serie A. I nerazzurri hanno però mostrato alcune fragilità difensive, come evidenziato anche dalla sconfitta europea contro il Bruges. Proprio l'atteggiamento aggressivo dei belgi potrebbe rappresentare un esempio per Vanoli: pressing alto, ripartenze veloci e coraggio nell'attaccare.

La Fiorentina dovrà soprattutto migliorare il lavoro collettivo in fase di non possesso, evitando di lasciare troppo spazio agli avversari. Servirà inoltre maggiore concretezza sotto porta, dopo le numerose occasioni sprecate nella sconfitta contro il Como. Mastantuono sarà uno degli uomini chiave: dal suo talento e dalla sua lucidità negli ultimi metri potrebbero arrivare le giocate decisive. Vanoli è chiamato a trovare nuove soluzioni tattiche per restituire fiducia alla squadra. San Siro rappresenta un ostacolo complicatissimo, ma anche l'occasione ideale per cambiare passo e provare a rilanciare una stagione finora deludente.