Inter-Fiorentina, Paratici ritrova Marotta. La frattura dopo gli anni dei successi bianconeri

Da alleati inseparabili a rivali, dopo aver condiviso anni di successi e una rottura mai ricomposta. Inter-Fiorentina di domenica metterà nuovamente di fronte Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, protagonisti di un rapporto incrinatosi durante l'esperienza comune alla Juventus. Come ricostruisce La Nazione, tutto era iniziato nel 2004, quando Marotta, allora alla Sampdoria, aveva affidato a Paratici un ruolo nello scouting. Insieme avevano costruito la squadra blucerchiata di Cassano e Pazzini, prima di trasferirsi a Torino e contribuire alla conquista di sette scudetti, quattro Coppe Italia e due finali di Champions League.

La svolta arrivò nel 2018, con l'operazione Cristiano Ronaldo, che avrebbe modificato gli equilibri interni alla Juventus e ridotto il peso di Marotta, poi passato all'Inter. La distanza tra i due divenne evidente anche pubblicamente, quando nel 2021 il dirigente nerazzurro dichiarò: «Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici per motivi umani». Domenica i due si ritroveranno ancora una volta da avversari, in una sfida che, oltre al campo, mette di fronte due figure centrali delle rispettive società e del calcio italiano.