Corriere Fiorentino: "Esterni poco incisivi e un paradosso in mediana: ecco i problemi viola"

Tra i problemi ancora irrisolti della Fiorentina ci sono il rendimento degli esterni e la scarsa efficacia nei cross. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, i viola occupano l’undicesimo posto in Serie A per numero di traversoni su azione tentati e il quindicesimo per precisione. Anche in fase realizzativa il contributo delle corsie è limitato: l’unico esterno ad aver segnato in campionato è Mastantuono, autore di tre gol concentrati nella gara contro il Venezia, mentre non sono ancora arrivati assist dagli attaccanti di fascia.

A centrocampo spicca invece il caso di Oulai e Fagioli, una coppia considerata potenzialmente centrale nel progetto viola ma vista insieme per appena 80 minuti complessivi. I due sono stati schierati contemporaneamente soltanto in tre occasioni: due sotto la gestione Grosso e una con Vanoli. Da vedere se i due verranno riproposti proprio a San Siro domenica, nella sfida a dir poco proibitiva contro l'Inter di Chivu.