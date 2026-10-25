La curiosa storia di Mateo Pellegrino all'Inter: c'entrano Benitez e il padre

La curiosa storia di Mateo Pellegrino all'Inter: c'entrano Benitez e il padreFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Chivu giocava, Benitez allenava e Mateo Pellegrino era... dell’Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nel 2010 il tecnico spagnolo era stato scelto per il post Mourinho e durò appena 15 giornate prima della rescissione che portò alla scelta di Leonardo. Ma il suo vice era Mauricio Pellegrino, il papà di Mateo che in quella stagione lo fece aggregare ai Pulcini. Dove mosse i primi passi nel calcio, prima di rientrare in Argentina, visto che Pellegrino senior successivamente è diventato primo allenatore in patria.