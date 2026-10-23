Inter-Fiorentina, Atta e Ranieri restano a forte rischio: oggi il test decisivo
Si assottigliano le possibilità di recuperare Arthur Atta e Luca Ranieri per la trasferta di domenica contro l'Inter. Entrambi, anche nell'ultima giornata di lavoro al Viola Park, hanno proseguito con programmi personalizzati senza aggregarsi al resto del gruppo. La loro presenza a San Siro resta quindi in dubbio e sarà l'allenamento di oggi, fissato alle 12.30, a fornire indicazioni più precise sulle possibilità di convocazione.
Il centrocampista francese è alle prese con un sovraccarico addominale che ne sta rallentando il recupero: la sua ultima presenza risale al 20 settembre. Ranieri, invece, continua a fare i conti con un'infiammazione al nervo del piede sinistro. Intanto, nel pomeriggio, Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa dal media center del Viola Park alle ore 16, offrendo ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori e sulle scelte in vista della gara contro i nerazzurri. Lo scrive la Nazione.
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