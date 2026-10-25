Jimenez sfida Dimarco: duello decisivo sulla fascia a San Siro

Uno dei confronti più interessanti di Inter-Fiorentina sarà quello sulla fascia tra Alex Jimenez e Federico Dimarco. L'esterno viola, ex Milan, tornerà a San Siro con il compito di limitare uno dei giocatori più pericolosi della formazione di Cristian Chivu. Dimarco rappresenta infatti una delle principali armi offensive dell'Inter, grazie alla qualità del suo sinistro e alla capacità di creare occasioni. Nelle ultime venti presenze in campionato ha collezionato 2 gol e 6 assist, numeri che confermano la sua importanza nello scacchiere nerazzurro.

Per Jimenez sarà soprattutto un esame dal punto di vista difensivo. Lo spagnolo ha già mostrato buone qualità in fase offensiva, andando a segno contro il Napoli e risultando decisivo anche a Genova, ma deve ancora migliorare nella gestione delle situazioni senza palla. Vanoli dovrebbe confermarlo sulla corsia destra, chiedendogli maggiore attenzione e collaborazione con Mastantuono. Allo stesso tempo, però, proprio gli spazi lasciati dalle avanzate di Dimarco potrebbero diventare un'opportunità per le ripartenze viola. Jimenez sarà quindi chiamato a trovare il giusto equilibrio tra copertura e spinta offensiva.