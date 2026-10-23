La Nazione: stadio e non solo, ecco i punti in comune tra Fiorentina e Inter

Percorsi differenti, ambizioni diverse, ma anche alcune somiglianze che legano Inter e Fiorentina al di là della classifica. In vista della sfida di domenica a San Siro, La Nazione mette in evidenza i punti di contatto tra le due società, a partire dalle proprietà statunitensi: dal 2019 la famiglia Commisso guida il club viola, mentre dal 2024 l'Inter è controllata dal fondo Oaktree.

Un altro tema comune è quello degli stadi. A Firenze prosegue il percorso di riqualificazione del Franchi, dopo il recente via libera del Comune alla proposta della Fiorentina per completare l'impianto; a Milano, invece, Inter e Milan hanno acquistato San Siro e progettano una nuova casa. La società viola può già contare sul Viola Park, infrastruttura centrale per il proprio futuro. Il legame più significativo, però, riguarda i risultati europei: tra il 2023 e il 2025, nerazzurri e gigliati hanno perso complessivamente quattro finali continentali. L'Inter si è arresa in Champions League a Manchester City e Paris Saint-Germain, mentre la Fiorentina ha visto sfumare la Conference League contro West Ham e Olympiacos. Quattro occasioni mancate, con pesi e scenari differenti, accomunate dalla delusione di aver sfiorato un trofeo senza riuscire a conquistarlo.