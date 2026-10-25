Pellegrino ritrova Chivu e sfida la "sua" ex Inter con Mastantuono a fianco
La Fiorentina si affida alla coppia argentina formata da Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino per provare a sorprendere l'Inter a San Siro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due attaccanti, legati da una grande amicizia anche fuori dal campo, condividono l'obiettivo di lasciare il segno contro i nerazzurri e speravano di poter affrontare il connazionale Lautaro Martinez ancora alle prese col suo infortunio.
Entrambi sono attualmente i migliori marcatori stagionali della squadra, con tre reti a testa tra campionato e Coppa Italia. Mastantuono, arrivato in prestito dal Real Madrid, è ormai un punto fermo della formazione di Paolo Vanoli, ma deve ancora trovare il primo assist stagionale. Pellegrino, invece, cerca maggiore continuità e una maglia da titolare definitiva, dopo essersi alternato con Beto. Per l'ex Parma sarà anche una partita particolare, visto che ritroverà Cristian Chivu, allenatore con cui aveva lavorato proprio in Emilia. E che in passato ha vestito la maglia nerazzurra nel settore giovanile.
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