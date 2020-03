PRANDELLI, Ora il calcio è l'ultimo dei miei pensieri

Cesare Prandelli, l'ex ct della Nazionale e della Fiorentina, ha parlato, in esclusiva, a TuttoSport: "Le mie giornate le passo facendo finta di fare l'agricoltore. Ho alcuni olivi in giardino e cerco di tenerli il meglio possibile. Ora sono a Firenze. Se non avessi avuto da fare delle cose in Toscana sarei rimasto al fianco di mia madre che ha novanta anni. Adesso il calcio deve passare in secondo piano. Per quanto mi riguarda è l'ultimo dei miei pensieri. Ogni giorno piangiamo morti. Cosa importa alla gente del pallone?"