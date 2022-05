PORTIERI, Terracciano discuterà il rinnovo. Drago...

In attesa di capire chi sarà il primo portiere a difendere la porta della Fiorentina la prossima stagione, la società viola può contare sul fatto che si sa già chi sarà il secondo: Pietro Terracciano. L'estremo difensore con il contratto in scadenza nel 2023 ha soddisfatto tecnico e dirigenti per la sua affidabilità intaccata solo da qualche piccolo passaggio a vuoto che in una stagione capita ai più bravi. Per questo c'è in programma un incontro per il prolungamento di un anno. Per quanto riguarda Dragowski ci sono le destinazioni Bournemouth e Southampton. Rosati discuterà di restare un altro anno per fare il terzo.

