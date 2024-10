PONGRACIC, Quei problemi fisici già accusati in Bundes

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che fine ha fatto Marin Pongracic? Se lo domanda oggi Il Corriere dello Sport-Stadio, che ricorda come il croato si fosse fermato il 21 settembre scorso a ridosso della gara contro la Lazio. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, questo l'esito. Nonostante il problema sembrasse di poco conto, trenta giorni dopo il croato sembra tutt'altro che in ottima forma. A meno di un ribaltone delle prossime ore, Pongracic salterà anche il ritorno a Lecce da ex, in una realtà che lo aveva rilanciato dopo i tanti passaggi a vuoto in Bundesliga.

Col più che probabile forfait del Via del Mare, siamo a sette partite saltate su undici. Proprio adesso il passaggio a quattro la Fiorentina sembrava poter offrire l'habitat naturale per lui, ma l'ex Dortmund ha evidenziato una spiacevole abitudine che anche a Lecce e in Germania avevano imparato a conoscere. Coi giallorossi, infatti, al primo anno sono state 20 le gare saltate a causa di infortunio (alla caviglia), mentre nell'ultima esperienza in Bundes, al Wolfsburg, era rimasto ai box per due mesi (da fine agosto a fine ottobre) per una serie di problematiche fisiche.